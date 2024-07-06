Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 5 июля, турнирная сетка

5 июля на чемпионате Европы — 2024 состоялись два матча 1/4 финала Евро-2024. Сборная Испании встретилась с хозяйкой турнира — Германией, а французская национальная команда — с Португалией.
Результаты матчей 1/4 финала Евро-2024, прошедших 5 июля:
Испания — Германия 2:1 (д. вр.);
Франция — Португалия 0:0 (5:3 пен.).
Таким образом, в полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.
Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: