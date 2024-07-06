ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмоции игроков сборной Франции после выхода в полуфинал Евро-2024

Эмоции игроков сборной Франции после выхода в полуфинал Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

После окончания серии пенальти футболисты сборной Франции побежали к голкиперу национальной команды Майку Меньяну. Французы эмоционально отпраздновали вместе с вратарём выход в полуфинал чемпионата Европы.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь плей-офф Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android