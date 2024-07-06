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Эмоции игроков сборной Франции после выхода в полуфинал Евро-2024

Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

После окончания серии пенальти футболисты сборной Франции побежали к голкиперу национальной команды Майку Меньяну. Французы эмоционально отпраздновали вместе с вратарём выход в полуфинал чемпионата Европы.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: