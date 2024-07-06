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Фото: разочарованный Жоау Феликс после незабитого пенальти в матче с Францией

Фото: разочарованный Жоау Феликс после незабитого пенальти в матче с Францией
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Закончился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

После финального свистка тренерский штаб Португалии и второй голкипер команды Руй Патрисиу утешали своего расстроенного партнёра по сборной атакующего хавбека Жоау Феликса.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

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