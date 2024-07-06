Константин Генич обратился к Тони Кроосу после вылета сборной Германии с Евро-2024

Футбольный комментатор Константин Генич обратился к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024.

«Тони Кросс, спасибо!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее полузащитник Тони Кроос объявил о завершении карьеры по окончании чемпионата Европы 2024 года. Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: