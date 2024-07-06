Красич назвал действующего игрока ЦСКА, который мог бы продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бывший футболист «Ювентуса» и ЦСКА Милош Красич ответил на вопрос, кто из нынешних игроков красно-синих мог бы продолжить карьеру в туринском клубе.

«Кого бы порекомендовал подписать «Ювентусу» из ЦСКА? «Ювентус» — большая команда, надо много работать, чтобы там играть. В ЦСКА очень много талантливых игроков — мне очень понравился Файзуллаев. Не сомневаюсь, что у него большое будущее. И Фёдор Чалов со временем может перейти в «Ювентус». Думаю, шансы на то, что это произойдёт, велики. Почему нет?» — приводит слова Красича «РБ Спорт».

Напомним, сербский футболист Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с белградским ОФК. 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу.

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