Криштиану Роналду впервые в карьере остался без голов на крупных турнирах сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые покинул крупный турнир сборных без голов. Ранее португальский форвард забивал 10 подряд чемпионатов мира и Европы.

Отметим, за всю карьеру у Роналду лишь три гола в матчах на вылет на крупных турнирах сборных. С 2004 года столько же забил француз Зинедин Зидан, который завершил карьеру в 2006 году.

Напомним, 39-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: