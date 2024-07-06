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Сборная Франции установила необычное достижение после выхода в полуфинал Евро-2024

Сборная Франции установила необычное достижение после выхода в полуфинал Евро-2024
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Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола с игры за пять матчей чемпионата Европы — 2024 и вышли в полуфинал Евро, установив необычное достижение для крупного турнира сборной.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

На счету Франции три гола в пяти матчах на Евро, два из которых были забиты при помощи автоголов, а один мяч забил форвард Килиан Мбаппе с пенальти. При этом Франция пропустила всего один мяч в пяти играх.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Календарь матчей Евро-2024
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Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»:

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