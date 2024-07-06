Сборная Франции установила необычное достижение после выхода в полуфинал Евро-2024

Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола с игры за пять матчей чемпионата Европы — 2024 и вышли в полуфинал Евро, установив необычное достижение для крупного турнира сборной.

На счету Франции три гола в пяти матчах на Евро, два из которых были забиты при помощи автоголов, а один мяч забил форвард Килиан Мбаппе с пенальти. При этом Франция пропустила всего один мяч в пяти играх.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: