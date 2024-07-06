«Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с Эсекьелем Барко

«Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сделка между сторонами должна быть оформлена на следующей неделе.

В 2024 году 25-летний Эсекьель Барко провёл 28 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил семь голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн ($ 9,8 млн).

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 встреч. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» встретится с «Оренбургом» 21 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

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