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Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция в 1/4 финала Евро

Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция в 1/4 финала Евро
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Крайний нападающий сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком матча между Португалией и французской национальной командой (0:0, 5:3 пен.) в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Французский вингер отыграл 53 минуты, дважды пробил по воротам и реализовал послематчевый пенальти.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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