Криштиану Роналду установил новый рекорд Евро, несмотря на вылет сборной Португалии

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионатов Европы.

Как сообщает Squawka, португальский нападающий установил рекорд по забитым пенальти в послематчевых сериях на чемпионатах Европы. Форвард смог отличиться четыре раза.

Ранее завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: