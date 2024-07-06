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Дидье Дешам назвал причину замены Килиана Мбаппе в матче с Португалией в 1/4 финала Евро

Дидье Дешам назвал причину замены Килиана Мбаппе в матче с Португалией в 1/4 финала Евро
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении заменить капитана Килиана Мбаппе после первого дополнительного тайма в четвертьфинальном матче Евро-2024 с Португалией (0:0, 5:3 по пен.)

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Он явно устал. Я видел, что ему было тяжело в первом экстра-тайме. Не было смысла оставлять его в игре, хотя он и является штатным пенальтистом. Мбаппе всегда был честен со мной и с командой. Решение привнести немного свежести кажется мне совершенно нормальным», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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