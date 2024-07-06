Роберто Мартинес прокомментировал вылет Португалии с Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о вылете португальской национальной команды после поражения в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.).

«Печальный момент, футболисты сражались. Они сделали всё, что мы отрабатывали. Они показали ценности португальского футбола. Грустно, ведь болельщики заслуживали отпраздновать нашу победу, но мы не справились. Мы отдали все силы.

Мы хорошо показывали себя, владея мячом, хорошо оборонялись, используя персональную опеку, создали немало моментов. Но дело было в том, что мы не забили. И это жестоко. Сегодня серия пенальти сложилась не в нашу пользу», — приводит слова Мартинеса Record.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: