Килиан Мбаппе прокомментировал выход Франции в полуфинал Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы — 2024 после победы над Португалией (0:0, 5:3 пен.) в игре 1/4 финала турнира.

«Я забил только один гол, но мы в полуфинале, и я очень рад. Конечно, я надеюсь помочь команде в матче с Испанией. Но я очень рад, прежде всего, за команду и за то, что мне удалось набрать скорость», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: