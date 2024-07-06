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Олаф Шольц отреагировал на вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы

Олаф Шольц отреагировал на вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы
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Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на вылет национальной сборной с домашнего чемпионата Европы-2024.

«Решимость, моральный дух, страсть. Своим выступлением и командным духом на этом домашнем чемпионате Европы вы вселили энтузиазм всей стране. Мы гордимся тобой, любимая команда! Поздравляю сборную Испании с выходом в полуфинал», — написал Шольц в одной из социальных сетей.

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

В полуфинале турнира испанцы сыграют с национальной командой Франции.

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