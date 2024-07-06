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Канте улучшил самую длинную беспроигрышную серию в сборной среди европейских игроков

Канте улучшил самую длинную беспроигрышную серию в сборной среди европейских игроков
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Опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте улучшил свою уникальную беспроигрышной серию в составе сборной Франции на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы (без учёта послематчевых серий пенальти). Напомним, национальная команда Франции обыграла Португалию в четвертьфинале Евро (0:0, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

На данный момент игрок не проигрывает в 20 матчах подряд за сборную Франции на крупных турнирах (13 побед и 7 ничьих). Таким образом, продолжается самая длинная беспроигрышная серия среди европейских игроков.

Всего 33-летний Н'Голо Канте сыграл за сборную Франции в 60 матчах, отметившись двумя забитыми голами и одним результативным пасом.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

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Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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