Канте улучшил самую длинную беспроигрышную серию в сборной среди европейских игроков

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте улучшил свою уникальную беспроигрышной серию в составе сборной Франции на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы (без учёта послематчевых серий пенальти). Напомним, национальная команда Франции обыграла Португалию в четвертьфинале Евро (0:0, 5:3 пен.).

На данный момент игрок не проигрывает в 20 матчах подряд за сборную Франции на крупных турнирах (13 побед и 7 ничьих). Таким образом, продолжается самая длинная беспроигрышная серия среди европейских игроков.

Всего 33-летний Н'Голо Канте сыграл за сборную Франции в 60 матчах, отметившись двумя забитыми голами и одним результативным пасом.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: