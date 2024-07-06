Венесуэла — Канада: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024

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Стали известны стартовые составы национальных команд Канады и Венесуэлы на матч 1/4 финала Кубка Америки 2024 года.

Сборная Венесуэлы: Ромо, Наварро, Осорио, Феррареси, Арамбуру, Эррера, Мартинес, Сотельдо, Кассерес, Бельо, Рондон.

Сборная Канады: Крепо, Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон, Шаффельбург, Эуштакиу, Осорио, Ларейя, Дэвид, Ларин.

Напомним, победитель данной пары сыграет в полуфинале турнира со сборной Аргентины.

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Кубок Америки. Топ-5 голов 3-го тура группового этапа: