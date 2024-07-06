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Венесуэла — Канада: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024

Венесуэла — Канада: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024
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Стали известны стартовые составы национальных команд Канады и Венесуэлы на матч 1/4 финала Кубка Америки 2024 года.

Сборная Венесуэлы: Ромо, Наварро, Осорио, Феррареси, Арамбуру, Эррера, Мартинес, Сотельдо, Кассерес, Бельо, Рондон.

Сборная Канады: Крепо, Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон, Шаффельбург, Эуштакиу, Осорио, Ларейя, Дэвид, Ларин.

Напомним, победитель данной пары сыграет в полуфинале турнира со сборной Аргентины.

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная таблица Кубка Америки

Кубок Америки. Топ-5 голов 3-го тура группового этапа:

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