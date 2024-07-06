Дешам — о победе над Португалией: Франции было тяжелее — возможно, мы чуть больше устали

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе в четвертьфинальном матче Евро-2024 с Португалией (0:0, 5:3 по пен.)

«Это был очень напряжённый и равный матч. Победа могла достаться любой команде, пусть даже нам было тяжелее играть в конце дополнительного времени. Возможно, мы чуть больше устали. Что касается серии пенальти, то я хотел выпустить Оливье Жиру, но судья проигнорировал наш запрос. Несмотря на все обстоятельства, ощущалось какое-то спокойствие, хотя пенальти били у трибуны португальцев», – приводит слова Дешама beIN Sports.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024: