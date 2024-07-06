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Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые за 26 лет

Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые за 26 лет
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Сборная Франции впервые с 1998 года выиграла серию послематчевых пенальти, тогда была обыграна Италия. С тех пор французы трижды проигрывали в серии — в финале ЧМ-2006 Италии, в 1/8 финала Евро-2020 Швейцарии и в финале ЧМ-2022 Аргентине.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Игра состоится 9 июля.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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