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Франция вышла в полуфинал в четвёртый раз в пяти последних крупных турнирах сборных

Франция вышла в полуфинал в четвёртый раз в пяти последних крупных турнирах сборных
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Закончился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3). Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионатов мира и Европы в четвёртый раз за пять последних турниров.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

На Евро-2016 Франция проиграла в финале Португалии, на ЧМ-2018 победила Хорватию и взяла золото, а на ЧМ-2022 проиграла Аргентине в матче за трофей. На Евро-2020 сборная Франции уступила Швейцарии в 1/8 финала (3:3, 4:5 пен.).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Отметим, Дидье Дешам возглавляет национальную сборную с 2012 года.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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Евро-2024: итоговый список команд:

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