Франция вышла в полуфинал в четвёртый раз в пяти последних крупных турнирах сборных

Закончился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3). Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионатов мира и Европы в четвёртый раз за пять последних турниров.

На Евро-2016 Франция проиграла в финале Португалии, на ЧМ-2018 победила Хорватию и взяла золото, а на ЧМ-2022 проиграла Аргентине в матче за трофей. На Евро-2020 сборная Франции уступила Швейцарии в 1/8 финала (3:3, 4:5 пен.).

Отметим, Дидье Дешам возглавляет национальную сборную с 2012 года.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Евро-2024: итоговый список команд: