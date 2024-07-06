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«Автогол – это тоже гол». Дешам высказался о выходе в полуфинал Евро без голов с игры

«Автогол – это тоже гол». Дешам высказался о выходе в полуфинал Евро без голов с игры
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей национальной команды в полуфинал турнира после победы над Португалией (0:0, 5:3 пен.) в 1/4 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Мы в полуфинале и я рад этому, но нельзя воспринимать это как должное, хоть мы и могли к этому привыкнуть в последнее время. Теперь надо выигрывать ещё один сложнейший матч. Нужно больше забивать, так как пока нам не хватает голов.

Не забили ни одного гола с игры? Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали», — сказал Дешам в послематчевом интервью.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля. На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

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