41-летний Пепе дал комментарий после вылета сборной Португалии с Евро-2024

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение в матче 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:0, 3:5 пен.).

«Тяжело найти слова, чтобы описать всё, что показала наша команда на этом Евро. Мы заслуживали другого результата, учитывая уровень работы. К сожалению, таков футбол. Четыре дня назад мы были счастливы после победы над Словенией, но сегодня мы грустим. Поздравляю партнёров по сборной, они упорно сражались, делали всё, что говорил тренер, и неплохо справились. У нас были шансы забить, мы играли достойно», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Игра состоится 9 июля.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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