Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем в сборной Германии
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал своё будущее в национальной команде после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
«Высокая вероятность, что это была моя последняя игра за сборную», — приводит слова Мюллера Sky Germany.
В полуфинале сборная Испании сыграет с национальной командой Франции. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).
Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:
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