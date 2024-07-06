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Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем в сборной Германии

Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем в сборной Германии
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал своё будущее в национальной команде после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Высокая вероятность, что это была моя последняя игра за сборную», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

В полуфинале сборная Испании сыграет с национальной командой Франции. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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