Игрок Испании Мерино прокомментировал свой победный гол в ворота Германии на 119-й минуте

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино высказался о своём победном голе в дополнительное время в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией (2:1 д. вр.)

«Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой. Всё остальное — уже история», — приводит слова Мерино официальный сайт УЕФА.

Отметим, сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Евро-2024. Их встреча состоится 9 июля. Она начнётся в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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