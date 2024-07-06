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Игрок Испании Мерино прокомментировал свой победный гол в ворота Германии на 119-й минуте

Игрок Испании Мерино прокомментировал свой победный гол в ворота Германии на 119-й минуте
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Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино высказался о своём победном голе в дополнительное время в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией (2:1 д. вр.)

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой. Всё остальное — уже история», — приводит слова Мерино официальный сайт УЕФА.

Отметим, сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Евро-2024. Их встреча состоится 9 июля. Она начнётся в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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