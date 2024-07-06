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Аршавин высказался о шансах Турции и Швейцарии выйти в полуфинал Евро

Аршавин высказался о шансах Турции и Швейцарии выйти в полуфинал Евро
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы сборных Турции и Швейцарии выйти в полуфинал чемпионата Европы по футболу в Германии.

«Демираль — очень большая потеря, но небольшие шансы у Турции всё равно есть. Швейцария, наверное, вторая команда по игре после Испании, но выйдет всё равно Англия», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Встреча между Швейцарией и Англией состоится 6 июля. Начало игры — в 19:00 (мск). Сборная Турции сыграет с Нидерландами также 6 июля, но в 22:00 по мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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