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«Мы как братья». Пепе прокомментировал утешения от Роналду после вылета с Евро-2024

«Мы как братья». Пепе прокомментировал утешения от Роналду после вылета с Евро-2024
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Защитник сборной Португалии Пепе высказался о поддержке со стороны нападающего Криштиану Роналду после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Францией (0:0, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Объятия Роналду? Да, это много значит. Сейчас неподходящее время, потому что это очень больно, мы как братья… И мы поговорим об этом позже», — приводит слова Пепе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Игра состоится 9 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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