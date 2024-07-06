«Мы как братья». Пепе прокомментировал утешения от Роналду после вылета с Евро-2024

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о поддержке со стороны нападающего Криштиану Роналду после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Францией (0:0, 3:5 пен.).

«Объятия Роналду? Да, это много значит. Сейчас неподходящее время, потому что это очень больно, мы как братья… И мы поговорим об этом позже», — приводит слова Пепе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Игра состоится 9 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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