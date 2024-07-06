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«Кроос фолил на красную карточку». Де ла Фуэнте — об эпизоде с травмой Педри в матче Евро

«Кроос фолил на красную карточку». Де ла Фуэнте — об эпизоде с травмой Педри в матче Евро
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал эпизод с фолом хавбека Германии Тони Крооса и испанца Педри после победу над немцами (2:1 д. вр.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Педри получил очень сильный удар, и наказать за это можно было бы иначе. Но я не буду использовать это в качестве оправдания, если вылетает один – играть должен другой. Все 26 футболистов готовы. Педри было больно. Думаю, фол Крооса тянул на красную карточку.

Педри продолжит вносить свой вклад – если не на поле, то за его пределами. В таких матчах, когда на кону многое, нужно использовать весь арсенал. У меня нет никаких претензий к немецкой команде», – приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, фол немецкого полузащитника Крооса в начале матча привёл к тому, что полузащитник испанской команды Педри получил травму и не сыграет в оставшихся играх турнира. Главный судья Энтони Тэйлор не показал нарушителю ни желтой, ни красной карточки.

Отметим, сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Евро-2024. Их встреча состоится 9 июля. Она начнётся в 22:00 мск.

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