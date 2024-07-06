Андрес Иньеста высказался о своём возможном возвращении в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о своём возможном возвращении в каталонскую команду.

«Мне бы понравилось вернуться в «Барселону», и я даже не знаю, в каком качестве. Через два года я стану хорошим тренером. Но пока что у меня нет лицензии», — приводит слова Иньесты derbyderbyderby.it.



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Напомним, 39-летний полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами.

«Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.