Юлиан Нагельсман раскритиковал работу судей в матче Евро между Испанией и Германией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман остался недоволен решением не назначать пенальти в ворота Испании в эпизоде с рукой защитника испанцев Марка Кукурельи в дополнительное время четвертьфинального матча, по итогам которого «Фурия Роха» одержала победу в овертайме со счётом 2:1.

«Судья немного свистел в пользу Испании. Эпизод с рукой трудно оценивать. Если судить по-футбольному, если мяч летит в центр Штутгарта – тогда это не пенальти. Но если мяч летит в сторону ворот, то это однозначно пенальти. Удар Мусиалы был очень хорошим, возможно, он даже попал бы в ворота, а рука была вытянута далеко в сторону», – приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, главный судья Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

Отметим, сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Евро-2024. Их встреча состоится 9 июля. Она начнётся в 22:00 мск.

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