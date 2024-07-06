«Его жест — издевательство над жертвами». Правозащитница обрушилась с критикой на Демирала

Правозащитница курдского происхождения Дюзен Теккал раскритиковала защитника сборной Турции Мериха Демирала за его сканальный жест.

«Я не могу и не буду молчать об этом. В течение многих лет я получала угрозы убийством от сторонников «Серых волков», одной из крупнейших правоэкстремистских группировок в Германии.

Тот факт, что Мерих Демирал показывает правоэкстремистский «волчий салют», является издевательством над жертвами. Очень неприятно для фанатов Турции», – написала немецкая журналистка и правозащитница курдского происхождения, основательница организации HAWAR.help Дюзен Теккал на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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