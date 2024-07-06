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Венесуэла — Канада. Прямая трансляция
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Нападающий Рондон сравнял счёт в матче Венесуэлы с Канадой ударом с центра поля

Нападающий Рондон сравнял счёт в матче Венесуэлы с Канадой ударом с центра поля
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Сейчас проходит матч 1/4 финала Кубка Америки – 2024 между сборными Венесуэлы и Канады.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 04:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
3 : 4
Канада
0:1 Шаффельбург – 13'     1:1 Рондон – 64'    

Венесуэльцы забили на 65 минуте и сравняли счёт встречи – 1:1. Голом с центра поля отметился бывший нападающий «Рубин», «Зенит» и ЦСКА» Саломон Рондон.

Трансляция матча Венесуэла– Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Победитель пары сыграет в полуфинале со сборной Аргентины, которая в своём четвертьфинале оказалась сильнее сборной Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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