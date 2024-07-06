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Нападающий Рондон сравнял счёт в матче Венесуэлы с Канадой ударом с центра поля

Сейчас проходит матч 1/4 финала Кубка Америки – 2024 между сборными Венесуэлы и Канады.

Венесуэльцы забили на 65 минуте и сравняли счёт встречи – 1:1. Голом с центра поля отметился бывший нападающий «Рубин», «Зенит» и ЦСКА» Саломон Рондон.

Трансляция матча Венесуэла– Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Победитель пары сыграет в полуфинале со сборной Аргентины, которая в своём четвертьфинале оказалась сильнее сборной Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.