В Испании рассказали новые подробности о будущем Артёма Довбика

Украинский форвард Артём Довбик в следующем сезоне проведет в рядах каталонской «Жироны», сообщает AS.

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Об этом решении нападающий уже сообщил своим агентам, отметив, что не хочет думать о переходе в другой клуб. Довбик хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, а его семья удовлетворена жизнью в Испании.

Летом Довбика пытался приобрести мадридский «Атлетико», однако сумма в € 25 млн оказалась недостаточной. Также «Жироне» поступали предложения от «Наполи» и «Вест Хэма», однако украинец пока не хочет менять чемпионат.

А ещё был неназванный клуб из Саудовской Аравии, предлагавший Артёму космическую зарплату в размере € 15 млн. Украинец от такого варианта продления карьеры отказался, сообщает источник.

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