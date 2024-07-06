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Андрей Лунин может перейти в «Ман Сити» и заменить Эдерсона

Андрей Лунин может перейти в «Ман Сити» и заменить Эдерсона
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Вратарь национальной сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин близок к смене клубной прописки. Голкипер может стать преемником Эдерсона в «Манчестере Сити», сообщает Bernabeu Digital.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон близок к тому, чтобы летом переехать в Саудовскую Аравию, подписав контракт с местным клубом «Аль-Наср».

Это заставляет английский клуб выходить на трансферный рынок в поисках замены опытному бразильцу. Лучшей кандидатурой считается вратарь сборной Португалии и «Порту» Диогу Кошта, однако его команда не желает расставаться с ним.

Другой кандидат – это голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Украинец входит в шорт-лист «Манчестер Сити» и отвечает требованиям Хосепа Гвардиолы. Английский клуб хочет воспользоваться сомнениями Лунина, которые он имеет из-за недостаточной игровой практики в «Реале», которую, по его мнению, он получит в грядущем сезоне.

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