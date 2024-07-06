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Опубликовано фото Мбаппе с семьёй Роналду. Сестра Криштиану обратилась к Килиану

Элма Авейру, сестра форварда и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, после поражения команды от Франции в 1/4 финала Евро-2024 опубликовала фотографию в круги семьи именитого португальца с рядом стоящим французским футболистом Килианом Мбаппе.

Фото: Соц. сети Элмы Авейру

«Отличный игрок. Желаю тебе всего самого наилучшего», — написала сестра Криштиану под фотографией.

Напомним, основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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