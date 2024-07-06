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Де Пауль – о Лионеле Месси: он приносит огромную жертву на этом Кубке Америки

Де Пауль – о Лионеле Месси: он приносит огромную жертву на этом Кубке Америки
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

Вчера, 5 июля, аргентинцы обыграли сборную Эквадова в четвертьфинале Кубка Америки – 2024 со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
4 : 2
Эквадор
1:0 Мартинес – 35'     1:1 Родригес – 90+1'    

«Лео приносит огромную жертву на этом Копа Америка, чтобы иметь возможность выйти с нами на поле. Я видел, сколько часов он работает, чтобы восстановиться и быть с нами. Лео для нас как старший брат, он даёт нам много уверенности. Все аргентинцы должны очень, очень гордиться тем, какой у нас капитан.

Матч с Эквадором? Мы рождены, чтобы страдать, и всякий раз, когда приходит наша очередь, мы предрасположены к этому. Может быть, люди привыкли, но мы верим в качество игроков, которые у нас есть», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси рисковал не принять участие в матче с Эквадором из-за повреждения правой приводящей мышцы. По итогу 37-летний футболист смог выйти на поле. В серии послематчевых пенальти Месси не реализовал свою попытку, попав в перекладину после удара паненкой.

На Копе-2024 Месси сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада.

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