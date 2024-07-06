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Роналду — худший игрок стартового состава Португали в матче с Францией по версии А Вola

Закончился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

После окончания матча журналисты издания A Bola выставили оценки футболистам португальской сборной. Так Криштиану Роналду и Жоау Феликс получили худшие оценки за матч с Францией.

Роналду и Феликс получили по 5 баллов из 10. Феликс не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Лучшие оценки среди португальцев у Нуну Мендеша, Пепе, Жоау Пальиньи и Витиньи – по 8 баллов, при этом лучшим игроком матча A Bola признала Мендеша.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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