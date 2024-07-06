Девушка Роналду Джорджина опубликовала эмоциональный пост после вылета Португалии с Евро

Закончился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

После окончания встречи девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала пост касательно вылета сборной Португалии с Евро.

«Какие прекрасные эмоции мы пережили за время этого турнира. Спасибо за всё, Португалия», — написала Джорджина в своих соцсетях.

Напомним, в полуфинале турнира Франция сыграет с Испанией. За пять матчей Евро-2024 Криштиану Роналду не забил ни одного гола.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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