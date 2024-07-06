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Венесуэла — Канада. Прямая трансляция
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Сборная Аргентины сыграет с Канадой в полуфинале Кубка Америки — 2024

Сборная Аргентины сыграет с Канадой в полуфинале Кубка Америки — 2024
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Сегодня, 6 июля, сборная Канады обыграла сборную Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. Встреча между командами на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 04:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
3 : 4
Канада
0:1 Шаффельбург – 13'     1:1 Рондон – 64'    

Таким образом, сборная Аргентины сыграет в полуфинале со сборной Канады.

Ранее аргентинцы в четвертьфинале обыграли сборную Эквадора со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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