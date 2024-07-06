Сборная Аргентины сыграет с Канадой в полуфинале Кубка Америки — 2024

Сегодня, 6 июля, сборная Канады обыграла сборную Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. Встреча между командами на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Таким образом, сборная Аргентины сыграет в полуфинале со сборной Канады.

Ранее аргентинцы в четвертьфинале обыграли сборную Эквадора со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.