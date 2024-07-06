Расписание матчей Евро-2024 на 6 июля

Сегодня, 6 июля, состоятся оставшиеся четвертьфиналы чемпионата Европы — 2024. Игровой день вместит в себя два матча: сначала Швейцария встретится с Англией, а затем Нидерланды сыграют с Турцией.

Расписание Евро-2024 на 6 июля:

Англия — Швейцария. 19:00 мск;

Нидерланды – Турция. 22:00 мск;

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Звёздные «ветераны» Евро-2024