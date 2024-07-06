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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Расписание матчей Евро-2024 на 6 июля

Расписание матчей Евро-2024 на 6 июля
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Сегодня, 6 июля, состоятся оставшиеся четвертьфиналы чемпионата Европы — 2024. Игровой день вместит в себя два матча: сначала Швейцария встретится с Англией, а затем Нидерланды сыграют с Турцией.

Расписание Евро-2024 на 6 июля:

  • Англия — Швейцария. 19:00 мск;
  • Нидерланды – Турция. 22:00 мск;
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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