Аршавин оценил выступление Криштиану Роналду на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил выступление форварда и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Он старался, подчинил себя команде, нашёл себе роль центрального нападающего, который должен замыкать головой. Навесы. КПД ноль, не забил пенальти на этом турнире. Но с другой стороны, если бы он был настолько хуже, чем другие… Он всё равно лучше Рамуша, Невеша.

Я бы не сказал, что он тормозил игру. На чемпионате мира он больше негатива вносил в команду, а здесь понимал, что его роль не главная. Думаю, что он может доехать и до чемпионата мира 2026 года, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, сборная Португалии завершила свой выступление на Евро-2024, проиграв Франции в серии послематчевых пенальти (3:5). Основное время матча и овертаймы завершились без голов.

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