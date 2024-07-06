Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 6 июля

Сегодня, 6 июля, состоялся 16-й игровой день Кубка Америки – 2024, который проходит в США. В рамках турнира был сыгран второй четвертьфинальный матч между сборными Венесуэлы и Канады.

Результаты Кубка Америки 6 июля:

Венесуэла – Канада — 1:1 (3:4 пен.).

Таким образом, канадцы вышли в полуфинал Копы-2024, где встретятся со сборной Аргентины

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.