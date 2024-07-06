Англия — Швейцария: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию матча Англия – Швейцария можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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