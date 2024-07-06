Хавбек «Торино» Илич находится в шаге от перехода в «Зенит» — Николо Скира

Трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в санкт-петербургский «Зенит» близок к завершению. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По сведениям источника, сине-бело-голубые заплатят итальянцам € 23 млн, ещё € 2 млн «Торино» может получить в качестве бонусов. «Зенит» предложил сербскому полузащитнику зарплату в размере € 3,5 млн в год плюс различные бонусы, а также соглашение до 2029 года.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ.

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