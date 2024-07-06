Франция обыграла Португалию на Евро, Синнер в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру

Сборная Франции обыграла сборную Португалии (0:0, 5:3 пен.) и вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, выиграв у Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:4, 6:2, нападающий Криштиану Роналду стал худшим игроком стартового состава Португалии в матче с Францией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».