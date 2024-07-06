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6 июля главные новости спорта, результаты Евро-2024, результаты Кубка Америки — 2024, результаты Уимблдон — 2024

Франция обыграла Португалию на Евро, Синнер в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру
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Сборная Франции обыграла сборную Португалии (0:0, 5:3 пен.) и вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, выиграв у Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:4, 6:2, нападающий Криштиану Роналду стал худшим игроком стартового состава Португалии в матче с Францией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024.
  2. Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024.
  3. Роналдухудший игрок стартового состава Португалии в матче с Францией по версии А Вola.
  4. Канада вышла в полуфинал Копы-2024, обыграв Венесуэлу в серии пенальти.
  5. «Его жест — издевательство над жертвами». Правозащитница обрушилась с критикой на Демирала.
  6. Криштиану Роналду установил новый рекорд Евро, несмотря на вылет сборной Португалии.
  7. Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые за 26 лет.
  8. «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с Эсекьелем Барко.
  9. Донна Векич обыграла украинку Ястремскую в третьем круге Уимблдона-2024.
  10. Куликов рассказал, какие слова Тарасенко повлияли на него перед победой в Кубке Стэнли.
  11. Сборная Испании в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024.
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Топ-события субботы: Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, дерби на Уимблдоне и Ф-1
Топ-события субботы: Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, дерби на Уимблдоне и Ф-1
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