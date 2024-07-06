Франция обыграла Португалию на Евро, Синнер в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру
Сборная Франции обыграла сборную Португалии (0:0, 5:3 пен.) и вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, выиграв у Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:4, 6:2, нападающий Криштиану Роналду стал худшим игроком стартового состава Португалии в матче с Францией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024.
- Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024.
- Роналду — худший игрок стартового состава Португалии в матче с Францией по версии А Вola.
- Канада вышла в полуфинал Копы-2024, обыграв Венесуэлу в серии пенальти.
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- Криштиану Роналду установил новый рекорд Евро, несмотря на вылет сборной Португалии.
- Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые за 26 лет.
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