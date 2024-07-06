«Дешам выстроил болото». Корнеев назвал главную проблему сборной Франции на Евро-2024

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о главной проблеме в составе сборной Франции во время её участия в матчах Евро-2024.

«Самая большая проблема Франции в середине поля — в ней слишком много игроков, которые действуют на оборону. Я не понимаю, почему Дешам сразу не ставит наконечника, оставляя Гризманна десяткой. Пускай те же фланги будут с Дембеле и Мбаппе. Тогда у тебя получается реальный баланс. В этом я не понимаю тренера. Он выстроил какое‑то своё болото непроходимое и ждёт своего шанса. Эта тактика, к сожалению, работает, — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, Франция обыграла Португалию в матче 1/4 финала Евро. Основное время матча и овертайм прошли без голов. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались французы — 5:3.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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