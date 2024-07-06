Мбаппе раскрыл, что сказал Дешаму перед своей заменой в овертайме с Португалией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы — 2024 после победы над Португалией (0:0, 5:3 пен.) в игре 1/4 финала турнира. Килиан раскрыл подробности разговора с Дидье Дешамом перед своей заменой, а также высказался о сборной Испании, с которой французы встретятся в полуфинале.

«Почему меня заменили в дополнительное время? Мы поговорили с тренером в конце основного времени. Было решено, что мы попробуем продолжить. В середине дополнительного времени я сказал ему, что чувствую себя плохо, что я слишком устал. После этого меня заменили.

Мы очень счастливы, что вышли в полуфинал! Мы всё ещё в игре. Будем стараться восстанавливаться и понемногу готовиться к игре с Испанией. Не буду врать, в раздевалке мы не особо задумывались о том, что не забили. Но очевидно, что мы должны продолжать анализировать свою игру в атаке, сохраняя при этом нашу оборонительную устойчивость.

У Испании отличная команда. Нам удалось немного посмотреть их игру против Германии, но не всю. Они привыкли играть в полуфиналах, противостоять давлению. Испания — отличная команда с великолепными игроками. Но я надеюсь, что мы победим», — приводит слова Мбаппе Marca.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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