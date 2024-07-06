Алип заступился за Ерохина, Левников успокаивал игроков «Тальереса». Фото победы «Зенита»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 5 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Тальерес» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Матч Летнего кубка закончился массовой потасовкой игроков. Арбитр Кирилл Левников удалил троих футболистов, в числе которых был защитник «Зенита» Нуралы Алип, и завершил игру на несколько минут раньше.