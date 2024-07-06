Шишкин: Швейцария на Евро-2024 может дойти до финала

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о фаворитах в борьбе за победу по итогам чемпионата Европы — 2024. Напомним, сегодня, 6 июля, пройдут две встречи четвертьфинала Евро-2024: Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

«В моих прогнозах к 1/8 финала почти всё сбылось, например, в матче Швейцария – Италия, где сложно было что-то предполагать и выделять фаворита. И в итоге невнятный состав, который выставил Спаллетти, и организованная игра швейцарцев сказались на итоговом счёте. Не удивлюсь вообще, если Швейцария на этом Евро может дойти до финала. Понятно, что звёзд с неба команда не хватает, но показывает качественную и современную игру. Чего от неё, кажется, не ждали.

От игры Англии и Швейцарии я, честно говоря, жду сюрприза. Сейчас все отдают лавры англичанам, но я буду болеть за Швейцарию. На бумаге, конечно, Англия – фаворит, но я убеждён, что швейцарцы просто так не сдадутся, дадут бой. И с большой долей вероятности всё перейдёт в дополнительное время, а там уже всё будет зависеть от физической готовности. Кто в этом плане будет выглядеть сильнее, тот и победит», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».