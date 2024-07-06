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Перед Евро Кейн сообщил партнёрам по сборной Англии о плохом качестве газонов в Германии

Перед Евро Кейн сообщил партнёрам по сборной Англии о плохом качестве газонов в Германии
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В преддверии Евро-2024, который проходит в эти дни, нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн предупредил партнёров по национальной команде о не лучшем качестве газонов в Германии, принимающей этот турнир.

«Эта тема, которую я обсуждал с ребятами перед турниром. Если сравнивать с Премьер-лигой, то качество полей — это один из сюрпризов, который я получил, выступая за «Баварию» в минувшем сезоне.

Однако этот вопрос не в моей власти. Я никого не принижаю, все стараются делать свою работу наилучшим образом. Ответственные за качество полей стараются делать всё возможное. По той или иной причине они [поля] не совсем соответствуют качеству, которое мы видим в других соревнованиях или лигах», — приводит слова Кейна Evening Standard.

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