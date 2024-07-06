Гюндоган сделал заявление после вылета сборной Германии с Евро-2024

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2024.

«Очень грустно. Мы сделали всё, что могли, и были очень близки. Вы нас прекрасно поддерживали. Сегодняшняя атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел в сборной.

Для меня было честью возглавить эту команду. Я был оптимистичен, что мы далеко продвинемся на турнире. Несмотря на ранний вылет, сегодня мы показали, что можем противостоять любому сопернику.

Спасибо тем, кто сделал этот турнир особенным, спасибо за постоянную поддержку. Спасибо», – написал Гюндоган в социальных сетях.

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).