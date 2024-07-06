ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Алаба высказался о вылете сборной Австрии с Евро-2024

Давид Алаба высказался о вылете сборной Австрии с Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, в матче 1/8 финала Евро-2024 австрийцы уступили туркам (1:2) и покинули турнир.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Воодушевление всей нашей страны поддерживало и мотивировало нас на протяжении последних нескольких недель и месяцев. Но этим становится ещё больнее, так как теперь нам приходится разделять досаду нашего поражения в 1/8 финала. Очень обидно, что ребята не смогли вознаградить себя за отличную игру на поле, и ещё болезненнее, что нам пришлось уезжать домой. Но я знаю: мы ещё далеки от завершения нашего пути с этой командой. Мы поднимемся и будем биться вновь! Ведь за Австрию всегда стоит бороться, и это всегда вызывает у нас гордость. Я более чем благодарен, что смог сопровождать и поддерживать своих товарищей по команде на этом чемпионате Европы. И я очень хочу вернуть команду на поле. Спасибо за твою невероятную поддержку, Австрия! Давайте вместе продолжать!» — написал Алаба в своих социальных сетях.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android