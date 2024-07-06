Давид Алаба высказался о вылете сборной Австрии с Евро-2024

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, в матче 1/8 финала Евро-2024 австрийцы уступили туркам (1:2) и покинули турнир.

«Воодушевление всей нашей страны поддерживало и мотивировало нас на протяжении последних нескольких недель и месяцев. Но этим становится ещё больнее, так как теперь нам приходится разделять досаду нашего поражения в 1/8 финала. Очень обидно, что ребята не смогли вознаградить себя за отличную игру на поле, и ещё болезненнее, что нам пришлось уезжать домой. Но я знаю: мы ещё далеки от завершения нашего пути с этой командой. Мы поднимемся и будем биться вновь! Ведь за Австрию всегда стоит бороться, и это всегда вызывает у нас гордость. Я более чем благодарен, что смог сопровождать и поддерживать своих товарищей по команде на этом чемпионате Европы. И я очень хочу вернуть команду на поле. Спасибо за твою невероятную поддержку, Австрия! Давайте вместе продолжать!» — написал Алаба в своих социальных сетях.